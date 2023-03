Andersens mor glad for gjenopptakelse

– Vi hadde håpet at det ble en ny rettsak, og er glade for at det kan bli utfallet nå. Det sier Berit Andersen, mor til Jan Helge Andersen, til NRK.

Andersen sier at saken er en stor påkjenning for henne og familien, men at sønnen er innstilt på å møte i retten på nytt.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud ber gjenopptakelseskommisjonen gjenoppta Baneheia-saken mot Jan Helge Andersen.

Andersen ble dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønen og medvirkning til voldtekt av 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen.

Da Viggo Kristiansen i desember ble frikjent for drapene i Baneheia, ble også drapet på Lena Sløgedal Paulsen stående uløst.

Under den nye etterforskningen ble Jan Helge Andersen også siktet for drapet på Lena.

Han nekter for å ha begått dette drapet.