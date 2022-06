Amnesty: Russisk angrep på teateret i Mariupol var krigsforbrytelse

Det russiske angrepet på teateret i Mariupol, der sivile hadde søkt tilflukt, var en krigsforbrytelse, slår Amnesty International fast i en rapport.

– Fram til nå har vi snakket om en angivelig krigsforbrytelse. Nå kan vi slå klart fast at det var en krigsforbrytelse, begått av russiske væpnede styrker, sier Oksana Pokaltsjuk, som leder Amnestys Ukraina-avdeling, til nyhetsbyrået AFP.

– Disse eksplosjonene ble utløst av noe svært stort: To bomber på 500 kilo ble sluppet fra et fly, legger hun til. Hun avviser russiske påstander om at teateret var et falskt flagg-angrep iscenesatt av byens ukrainske forsvarere.

Amnesty slår samtidig fast i torsdagens rapport at antallet drepte i angrepet kan ha vært mindre enn først antatt. Det skjer etter at Amnesty har snakket med titalls overlevende og øyenvitner om angrepet 16. mars. Det er også innhentet bevismateriale som bilder, video og satellittbilder fra stedet, samt dokumenter, blant annet tegninger over det ødelagte teateret. (NTB)