Amerikanske kilder: Biden beordrer nødhjelpshavn utenfor Gaza

USAs president Joe Biden skal torsdag fortelle kongressen at han har beordret det amerikanske militæret til å etablere en nødhjelpshavn utenfor Gaza. Det melder AFP og flere amerikanske medier.

Havnen skal etableres slik at Gaza kan motta nødhjelp. FN har gjentatte ganger advart om at befolkningen i Gaza er i ferd med å sulte i hjel. Mangel på medisiner og annet nødhjelpsutstyr i Gaza er også akutt.

– I kveld vil presidenten kunngjøre i sin State of the Union-tale at han har instruert det amerikanske militæret til å påta seg et nødoppdrag for å etablere en havn i Gaza, skal en høytstående amerikansk tjenestemann i Biden-administrasjonen fortalt til et pressekorps i Washington.

Opplysningen kommer dager etter at både EU og FN har sagt de jobber for å sikre en nødhjelpskorridor inn til Gaza.

Havnen skal gjøre det mulig å levere nødhjelp som mat, vann og medisiner, skriver Politico.