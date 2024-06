Amerikanske jobbtal knuser forventningane

Det vart skapt 272.000 nye jobbar utanfor landbruket i USA i mai, viser ferske tal.

Det er eit mykje høgare tal enn det eit fleirtal av analytikarane hadde venta på førehand, som låg på 185.000 jobbar.

Sterke jobbtal fhar bidrege til å utsette rentekutt frå den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) i lengre tid.

Dette talet seier noko om at det er god fart i den amerikanske økonomien, som med det held stand mot rentenivået. At det går som det suser i amerikansk økonomi, kan vere dårleg nytt for folk med bustadlån i Noreg.

Neste veke skal den amerikanske sentralbanken kome med ei ny renteavgjerd. Kor den amerikanske styringsrenta tek vegen har stor innverknad på den norske krona og på kva Noregs Bank vil kunne gjere med renta her heime.

Kort tid etter at jobbtala kom, ser ein at den norske krona svekker seg markant mot dollaren. Før tala kom kunne ein kjøpe ein dollar for kring 10,5 norske kroner. Etterpå må ein ut med over 10,6 kroner for ein dollar.