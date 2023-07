Amerikansk soldat krysset grensen til Nord-Korea

Reuters skriver at to offisielle amerikanske kilder bekrefter at personen som krysset den demilitariserte grensen til Nord-Korea er en amerikansk soldat.

Soldaten er trolig pågrepet av det nordkoreanske forsvaret.

Amerikaneren var på guidet tur ved grensen. Han hadde ikke tillatelse til å krysse den.

– Soldaten krysset grensen bevisst og uten autorisasjon, sier en tredje anonym kilde til Reuters.

FNs militære styrker jobber for å løse situasjonen. Hverken amerikanske eller sørkoreanske myndigheter har så langt kommentert hendelsen.

Den demilitariserte sonen som skiller Nord- og Sør-Korea er en av de mest bevoktede grensene i verden.

CBS News skriver at soldaten var i ferd med å eskorteres tilbake til USA av disiplinære årsaker. På flyplassen før avreise tilbake til USA skal soldaten ha kommet seg unna og blitt med i en guidet tur på grensen.

Et vitne sier til CBS at soldaten skal ha ledd og løpt mellom bygninger ved grenseområdet, før soldaten la på sprang og krysset grensen.

– Jeg trodde først det var en dårlig spøk, men da han ikke kom tilbake, skjønte jeg at det ikke var en spøk. Da reagerte alle i turfølget, sier vitnet.