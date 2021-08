Amerikansk kilde: Mistenker IS

Angrepet som har tatt livet av flere personer ved Kabuls flyplass kan være utført av terrorgruppa IS, sier en amerikansk kilde ifølge AP og NTB.

Den ikke navngitte tjenestemannen sier det definitivt er grunn til å tro at det var IS som sto bak angrepet. Pentagon har bekreftet at det var et «komplekst angrep», med minst to eksplosjoner.

Først smalt det ved Abbey-porten, inngangsporten der flere tusen har trengt seg sammen i håp om å komme ut av Afghanistan, før det gikk av en ny eksplosjon ved hotellet Baron like ved.