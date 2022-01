Amedia ber abonnenter være obs på svindel

Kunder og abonnenter av Amedia-avisene bes om å være obs på svindelforsøk i kjølvannet av dataangrepet som rammet mediekonsernet i jula.

– Vi har per nå ingen informasjon om at persondata er publisert eller misbrukt på noe vis. Det kan imidlertid ikke utelukkes at navn, adresse, e-post, telefonnummer, fødselsdato, abonnementsform- og historikk kan være på avveie, skriver Amedia-avisene i en infomail til kundene tirsdag.

De understreker imidlertid at opplysninger om abonnentenes passord, leserhistorikk og bank-info ikke er berørt av angrepet. (NTB)