Amandakomitéen: Strøymefilmane kan vinna pris

Amandakomitéen gjer endringar på priskategoriane deira, og opnar mellom anna for at strøymefilmar også kan vinna beste film. I tillegg vert skodespelarprisane kjønnsnøytrale.

Sidan august har komitéen diskutert kor vidt strøymefilmar også kan få vinna Amandaprisen, den største filmprisen i Noreg.

– Eg trur det vil gjere at prisen kjenst mykje meir relevant både for publikum og for bransjen, seier filmregissør Roar Uthaug som mellom anna står bak Netflix-filmen Troll.