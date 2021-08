Alvorlig voldshendelse i Sandnes

Politiet i Sandnes har pågrepet en person i forbindelse med en alvorlig voldshendelse i et privathus. Et område rundt huset som ligger nær Sandnes sentrum, er sperret av. Operasjonsleder Nikolai Austerheim sier til NRK at en person er fraktet til sykehus. Han varsler at politiet vil komme med en pressemelding om kort tid.