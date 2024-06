Alvorlig voldshendelse i Sandefjord – én pågrepet

En kvinne ble sendt til sykehus etter en voldshendelse i Sandefjord i Vestfold søndag kveld. Det var Sandefjords Blad som omtalte saken først.

Én mann er pågrepet for vold i nære relasjoner, opplyser politiet til NRK. Han ble pågrepet i 22-tiden.

– Det skal være snakk om en alvorlig voldshendelse. Kvinnen ble fraktet fra stedet med ambulanse, sier operasjonsleder Marianne Mørch.

Hun sier at meldingen i utgangspunktet gjaldt en helserelatert hendelse, men at det viste seg at kvinnen var utsatt for vold.

Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken.