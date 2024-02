Alvorlig voldshendelse i Sandefjord

To personer er alvorlig skadet etter en voldshendelse i et hus i Sandefjord. Det ble benyttet et stikkvåpen, opplyser politiet i Sør-Øst natt til onsdag.

– To personer er fraktet til sykehus. De anses å være alvorlig skadd. Politiet jobber med å få klarhet i hendelsen, skriver politiet på X.

Politiet fikk melding om saken klokka 23.11 tirsdag kveld.