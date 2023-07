Alvorlig trafikkulykke i Vestby

Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke på Osloveien i Vestby. Øst politidistrikt beskriver ulykken som alvorlig.

Politiet skriver at det dreier seg om en singelulykke med en personbil, og at de har kontroll på tre personer, men søker med hund da de ikke kan utelukke at det har vært flere personer i bilen.

Veien er stengt ved ulykkesstedet.