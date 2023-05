Alvorlig laksesykdom påvist

Det er påvist eller mistanke om bakteriell nyresyke (BKD) i fire matfiskanlegg i Hitra, Heim, Aure og Kristiansund kommune. Det skriver Mattilsynet i en pressemelding. De mener at det er forhøyet risiko for BKD i alle anlegg i området, og det er satt i verk tiltak for å hindre videre smitte.

Det er 15 år siden sykdommen sist ble påvist i Midt-Norge, ifølge Mattilsynet.

Lerøy Midt driver alle oppdrettsanleggene hvor det er påvist smitte, og har selv tatt ansvar for å slakte laksen som har fått påvist smitte.