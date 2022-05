Alvorleg ulukke i Skien

To bilar har frontkollidert i Skien og fleire personar er alvorleg skada, melder politiet. Dei skriv på Twitter at 4-5 personar er alvorleg skadde og at tre personar er fastklemde.

Statens vegvesen si ulukkesgruppe er på veg til staden og vegen vil bli stengd i lengre tid.