Alpakkaen Geronimo avlivet

Den åtte år gamle alpakkaen Geronimo ble avlivet i England på tirsdag, til tross for en stor bevegelse for å redde dyret.

140.000 briter hadde skrevet under på en underskriftskampanje for å redde alpakkaen, og flere kjendiser ba statsminister Boris Johnson steppe inn. Blant annet Johnsons far, Stanley Johnson, uttrykte støtte for Geronimo.

Geronimo testet positivt for storfe-tuberkulose to ganger, og myndighetene fryktet at sykdommen kunne smitte over til mennesker.