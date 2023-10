Alle Plussreisers gjester er ute av Israel

Alle de 113 reisende med reisebyrået Plussreiser er nå kommet hjem fra Israel.

– Vi har i tillegg sørget for fly til 30 personer som hadde reist på egenhånd. Vi har fått alle hjem, og kan med det sette et punktum for en krevende situasjon for mange av våre gjester, forteller Aud Kindervåg Halsne, daglig leder i Plussreiser, i en pressemelding.

To grupper kom hjem med rutefly. Det ene landet i Norge et døgn etter planlagt hjemreisedato, mens det andre kom to dager etter planen.

De øvrige av kundene deres kom hjem med Norwegian fra Ben Gurion-flyplassen i Tel Aviv som landet på Oslo lufthavn Gardermoen i natt.