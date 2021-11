Alle over 18 kan få tredje dose

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at alle over 18 år i Norge får tilbud om en tredje dose før påske.

350.000 over 16 år er ikke vaksinert, understreker Støre.

Han sier vi trenger større oppslutning blant personer mellom 25 til 40 år, og enkelte grupper født i utlandet.

– De eldste blant oss har høy vaksinedekning. Mitt klare bud til alle som har takket nei er: takk ja, og vaksiner dere, sier Støre.

Han sier at kommunene må klare å sette 400.000 vaksinedoser i uka framover. Oppfriskningsdose tilbys seks måneder etter andre vaksinedose.

– Covid-19 er her for å bli, hvor lenge vet vi ikke, men vi må innrette oss på at det kan vare lenge, sier Støre.