Alle over 18 år får tilbud om boosterdose innen februar

Det skriver regjeringen i en pressemelding

– Målet nå er at alle over 18 år skal få tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar neste år. Kommunene vil få utsendt doser slik at det vil være mulig, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Anbefalingen fra FHI er at alle i alderen 18–44 år tilbys en oppfriskningsdose når det har gått minst 20 uker siden dose to.

– Kommunene får nå økt fleksibilitet i vaksinasjonen og kan gi vaksine også til personer under 45 år når det har gått 20 uker siden dose 2, dersom de har kapasitet til det, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Samtidig skriver regjeringen at:

«Før kommunene tilbyr oppfriskningsdose til personer i alderen 18-44 år, bør de prioritere å gi tredje dose til de over 45 år, risikogrupper for øvrig, helsepersonell og ansatte i skoler og barnehager.»

Regjerningen minner om at det er særlig viktig at folk i risikogrupper tar oppfriskningsdosen.

FHI anbefaler gravide å ta oppfriskningsdose i andre eller tredje trimester, eller i første hvis de er i en risikogruppe.