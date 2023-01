Alle fjelloverganger i sør åpne for trafikk

Søndag formiddag er alle fjelloverganger i Sør-Norge åpne for trafikk. Både riksvei 7 over Hardangervidda og E134 over Haukeli var stengt deler av natta.

Klokka 9 melder Vegtrafikksentralen vest at alle fjellovergangene er åpne igjen.

Nær kysten er det mye sludd og regn, mens det innover i landet og i høyden har vært mye snø på veiene.

(NTB)