All togtrafikk mellom Oslo Lufthavn og Lillestrøm stengt

Det skriver Bane Nor på sine hjemmesider i en trafikkmelding.

– Det er stengt mellom Lillestrøm og Oslo Lufthavn/Dal pga. en hendelse ved sporet. Vi avklarer situasjonen.

Vy skriver på sine sider at de setter inn buss for tog på to av de aktuelle strekningene.

Tog RE10 vil kjøre direkte mellom Lillestrøm og Eidsvoll og stopper ikke på Oslo Lufthavn.

Reisende må regne med forsinkelser og innstilte tog.