Alex Jones må betale Sandy Hook-foreldre 480 millioner kroner

Radioverten og konspirasjonsteoretikeren bak nettsida InfoWars, Alex Jones, må betale ytterligere 45 millioner dollar til foreldrene til en seks år gammel gutt som ble drept under skolemassakren i Sandy Hook i 2012. I går bestemte en jury i Texas at foreldrene skulle få 4,1 millioner dollar i oppreisning.

Jones har i årevis hevdet at skolemassakren var oppspinn som var iscenesatt av våpenmotstandere. I retten innrømmet han for første gang at han visste at påstandene hans var usanne.

20 førsteklassinger og seks skoleansatte ble drept i massakren på barneskolen Sandy Hook i Newtown i Connecticut. I retten fortalte foreldrene at de var blitt trakassert og fått dødstrusler av Jones' tilhengere i årevis.

Foreldrene mener at Jones visste at han spredte falske påstander, men at han profitterte stort på løgnene gjennom sine show og folkemøter.

Den samlede erstatningen er på 49,2 millioner dollar, og utgjør 482 millioner norske kroner.