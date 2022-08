Alex Jones dømt til å betale erstatning

Den amerikanske radioverten og konspirasjonsteoretikeren Alex Jones er dømt til å betale 4,1 millioner dollar i skadebot til familien til en elev som ble drept i skolemassakren i Sandy Hook i 2012. Jones har gjentatte ganger påstått at massakren aldri fant sted.

Det er en jury i Austin Texas som ga foreldrene til gutten medhold i sitt krav etter en to uker lang rettssak, melder Reuters. Jones har hevdet at massakren var iscenesatt av myndighetene og våpenmotstandere, og gjentatt påstandene i sitt radioshow og på nettsiden Infowars.

20 seks- og sjuåringer og seks voksne ble skutt og drept på skolen i Sandy Hook i Newton i delstaten Connecticut 14. desember 2012. Skoleskytingen er blant de dødeligste i amerikansk historie.

Foreldrene til 6 år gamle Jesse Lewis fortalte under rettssaken at de i årevis har vært trakassert og fått dødstrusler av tilhengere av Alex Jones som har trodd på hans påstander.

Under rettssaken kom det fram at Jones visste at massakren virkelig hadde skjedd, og han innrømmet det for første gang da en rekke e-poster ble lagt fram.

Juryen skal nå vurdere størrelsen på den endelige erstatningen til foreldrene. De har krevd inntil 75 millioner dollar av Jones som de mener har profittert stort på å holde liv i konspirasjonsteorien.