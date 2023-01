Alec Baldwin siktes for uaktsomt drap

Magasinet Rolling Stone skriver at skuespilleren Alec Baldwin siktes for uaktsomt drap. Fotografen Halyna Hutchins ble skutt i ansiktet i oktober i fjor da Baldwin avfyrte en revolver som skulle inneholde løsskudd, men som i stedet var ladd med en virkelig kule. Dette skjedde under innspillingen av filmen «Rust» utenfor Santa Fe i New Mexico. Hannah Gutierrez Reed, som var filmproduksjonens våpenansvarlige, er også siktet i saken.

Baldwins advokat Luke Nikas sier Baldwin utsettes for et justismord.

– Denne siktelsen er en grov fordreining av Hutchins tragiske død og er et fryktelig justismord, sier Nikas.

– Baldwin hadde ingen grunn til å tro at det var en kule i våpenet, eller noe annet sted på filmsettet, sier han.