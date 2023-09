Aldri målt så få solgte nye boliger i august

Solgte og igangsatte nye boliger i august er henholdsvis 19 og 36 prosent lavere enn august 2022, det skriver Boligprodusentenes Forening.

– Situasjonen forverrer seg fra måned til måned, sier administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim.

August pleier å være en god måned for salg av nye boliger.

– Men vi har aldri tidligere målt lavere august salg enn i 2022 og nå i 2023. Samtidig ser vi at igangsettingen er på et svært lavt nivå, sier Him.