Al Jazeera: Personer skal ha flydd inn i nordre Israel med paraglidere

Lederen for regionsrådet i nordre Israel sier at bemannede paraglidere har landet inne i nordre Israel. Det sier en reporter fra Al Jazeera til egen kanal.

Reporteren forteller at det israelske militæret tidligere har sagt at det var «mulige inntrengere» i området. Regionsrådslederen skal derimot ha gått lengre.

– Han sa faktisk at det var paraglidere som fløy over grensen som bar folk, og at de nå leter etter disse personene. Det var derfor han ba innbyggerne i området om å holde seg innendørs og søke dekning, sier Al Jazeera-reporteren.

Rundt klokken 18 meldte nyhetsbyrået AFP at luftvernalarmen gikk over hele nordre Israel på grunn av mulig inntrengere fra Libanon.

Innbyggerne ble bedt om å søke dekning frem til de fikk beskjed, i frykt for et nytt stort angrep.