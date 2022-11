Aktivist fra Debatten forlater «Stopp Oljeletinga»

Klimaaktivisten Joachim Skahjem (24) forlater organisasjonen Stopp Oljeletinga. Det melder TV 2,

Skahjem har fått mye kritikk etter at han i NRK-programmet Debatten torsdag ikke ville utelukke bruk av vold i klimakampen.

– Jeg er enig i avgjørelsen om at jeg går ut av organisasjonen, fordi vi har ulike ideer om metoder, sier 24 år gamle Joachim Skahjem til TV 2.

– Jeg vil presisere at jeg aldri har tatt til orde for vold mot mennesker. Jeg vil aldri skadet et menneske, og det er nettopp derfor jeg tar til orde for sabotasje av objektene som skader mennesker, sier han.