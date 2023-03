Aksjonistene opphever blokadene

Aksjonistene opphever blokadene og setter seg ned foran slottet når regjeringen møter Kongen i statsråd, det skriver Natur og ungdom i en pressemelding. Fosen-aksjonistene skriver i en pressemelding at fredag blir siste aksjonsdag.

– Støre har lovet å sørge for at hele regjeringen skal prioritere denne saken. Derfor, på siste aksjonsdag, setter vi oss ned foran slottet under Kongen i statsråd, sier Ella Nystad, leder i NSR-Nuorat.

Aktivistene skal også holde en markering foran Stortinget fredag.

– Til nå i denne aksjonen har vi vært spredd utover opptil ti ulike departement, men på siste aksjonsdag skal vi endelig sitte sammen. Regjeringen skal se hvor mange vi er, de skal høre oss rope, og de skal huske den kraften som bor i oss, fortsetter Nystad.

Fredag morgen var det åpen tilgang for alle ansatte til alle departement, det skriver Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) i en pressemelding.

– Enkelte hovedinnganger er blokkert av demonstranter, men ansatte kommer seg på jobb via andre inngangsdører i alle departement, skriver DSS.