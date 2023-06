Aksjonistar blokkerer vegar inn til vindkraftverket på Fosen

Aksjonistar frå Motvind Norge og Naturvernforbundet i Trøndelag har måndag morgon blokkert vegane inn til Roan vindkraftverk på Fosen, melder dei i ei pressemelding. Dei skriv at det ikkje er sett ein sluttdato for aksjonen, og at målet er at anlegget skal stengast heilt ned. Aksjonen skal vere ein solidaritetsaksjon med reindriftssamane på Fosen.