Aksel Lund Svindal har testikkelkreft

Den tidligere alpinisten Aksel Lund Svindal har fått testikkelkreft. Det skriver han selv på Instagram. Det var VG som først omtalte saken.

– Jeg kjente en endring i kroppen min: Jeg var ikke sikker på hva det var, eller om det var noe i det hele tatt. Men jeg bestemte meg for å få det undersøkt, skriver han.

– Jeg dro til legen og ble raskt overført til sykehuset der de bekreftet det legen trodde. Testikkelkreft, skriver Svindal videre.

Han oppfordrer andre menn til å snakke om helseutfordringer og ber andre menn om å gå til legen om de mistenker noe.

– Jeg vet også at andre menn ikke er flinke til å snakke om helseproblemer. Noen ganger er det akkurat det du trenger for å få kunnskap, eller for å ta en god avgjørelse om å dra til lege, skriver han.