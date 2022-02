Akershus Ap vil oppløse Viken

Representantskapsmøtet i Akershus Arbeiderparti gikk tirsdag kveld inn for at de vil akseptere å oppløse Viken fylke. Det betyr at alle tre fylkeslagene i Arbeiderpartiet, i de gamle fylkene Østfold, Buskerud og Akershus, nå har vedtatt å dele opp Viken. Dermed går det mot at storfylket blir delt opp.

– Men det er noen forutsetninger, blant annet at man får med seg de verdier og den gjeld man hadde med seg inn, ut igjen, sier Øystein Slette, nestleder i Akershus Ap, til NRK tirsdag kveld.