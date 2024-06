Aftonbladet: To gripne for drapet på C. Gambino

To menn er gripne mistenkte for å ha medverka til drapet på den svenske rapparen C. Gambino, skriv Aftonbladet.

– Dei to blei gripne seint i går kveld, seier Shahrzad Rahimi, som leiar etterforskinga, til avisa.

Den 26 år gamle artisten blei skoten og drepen i eit parkeringshus på Hisingen i Göteborg tysdag kveld.