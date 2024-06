Aftenposten: NRK avpubliserer ikke «Team Ingebrigtsen»

NRK varslet i forrige uke at de vurderte en avpublisering av «Team Ingebrigtsen». Nå har de bestemt seg: Serien blir ikke tatt av luften, skriver Aftenposten.

– Vår holdning er som den har vært hele tiden: Vi ønsker ikke å avpublisere serien. Men vi kan gjøre en ny vurdering dersom vi får en konkret tilbakemelding fra familien om at det er særlig belastende for de som deltar i serien at den ligger ute. Frem til i dag har vi ikke fått en slik henvendelse, sier programdirektør Petter Wallace.