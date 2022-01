Aftenposten: Huitfeldt besøkte kongen før hun testet positivt

UD bekrefter at utenriksminister Anniken Huitfeldt var i audiens hos kong Harald torsdag. Like etterpå testet hun positivt for korona, skriver Aftenposten.

Huitfeldt sier hun tok en test på morgenen som var negativ. Etter å ha fått hodepine på ettermiddagen testet hun seg igjen. Denne gangen var testen positiv.

Huitfeldt sier hun av hele sitt hjerte ønsker at hun ikke hadde testet positivt samme dag som hun hadde audiens hos Kong Harald, Dronning Sonja og Kronprins Håkon.

– Slottet ble varslet med en gang. Som alle er jeg redd for å smitte andre. Og jeg håper selvsagt inderlig at jeg ikke har smittet hans majestet Kongen, Dronningen eller Kronprinsen selv om jeg hadde munnbind på og holdt avstand, sier Huitfeldt til avisa.