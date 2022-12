Aftenposten: Aktor ber om nesten tre års fengsel for arrangørene av bunkerfesten

Påtalemyndigheten ber om at arrangørene av bunkerfesten i Oslo i august 2020 dømmes til henholdsvis to år og åtte måneder fengsel og to år og seks måneders fengsel.

Det skriver Aftenposten.

De to tiltalte mennene på 28 og 26 år var sentrale i arrangeringen av festen i den nedstengte bunkeren på St. Hanshaugen. Flere titalls personer ble forgiftet av kullos fra strømaggregater i bunkeren. 28 personer endte på sykehus, to fikk alvorlige hjerneskader.

Mennene har erkjent å ha tatt seg ulovlig inn i bunkeren, og erkjent delvis straffskyld for grove brudd på brann- og eksplosjonsvernloven.

De nekter derimot straffskyld for uaktsomt å ha forårsaket kullosforgiftning som satte festdeltagernes liv og helse i fare.

I sin avsluttende prosedyre sier statsadvokat Daniel Sollie at det bare var flaks at ingen døde på festen.