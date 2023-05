Aftenbladet: To 15-åringar siktet for truslar om skuleskyting på Nord-Jæren

To 15-åringar er sikta for truslar om skuleskyting ved ein skule på Nord-Jæren, opplyser politiet til Stavanger Aftenblad. Truslane skal ha kome på ei nettside tilknytt skulen. Politiet seier dei tar slike truslar alvorleg, men at dei ikkje oppfatta dei som reelle.