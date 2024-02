AFP: Ungarns president trekker seg

Katalin Novak, president i Ungarn, trekker seg. Det melder nyhetsbyrået AFP.

Novak har mottatt omfattende kritikk etter at hun i april 2023 benådet en mann som var dømt for å legge lokk på en rekke overgrep mot barn. Overgrepene ble begått på et offentlig drevet barnehjem.

Det har vært en rekke større protester mot Novak de siste dagene, etter at benådingen ble kjent.

– Jeg har gjort en feil, jeg beklager og jeg trekker meg som president, sa Novak under en pressekonferanse lørdag. Det skriver den ungarske avisen Magyar Hírlap.

Novak ble landets første kvinnelige president, da hun ble valgt for to år siden.