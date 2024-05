AFP: Israel henter diplomater fra Norge

Nyhetsbyrået AFP melder at Israel henter hjem diplomater i Norge og Irland. Det skjer etter at Norge på onsdag varslet at de skal anerkjenne Palestina som stat.

– I dag sender jeg et tydelig budskap til Irland og Norge: Israel vil ikke la dette passere i stillhet. Jeg har nettopp beordret hjemkalling av de israelske ambassadørene til Dublin og Oslo til Israel for ytterligere konsultasjoner i Jerusalem, sier utenriksminister Israel Katz i en uttalelse.

– Irland og Norge har til hensikt å sende et budskap i dag til palestinerne og resten av verden: Terrorisme lønner seg, sier Katz, ifølge nyhetsbyrået AP.