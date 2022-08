AFP: Islamister bekrefter våpenhvile

Den palestinske gruppen Islamsk hellig krig (Jihad) skal i en uttalelse ha bekreftet at det blir våpenhvile med Israel, melder nyhetsbyrået AFP.

Israel og gruppen Islamsk hellig krig har forhandlet om en våpenhvile søndag kveld etter forslag fra myndighetene i Egypt, sier kilder til nyhetsbyrået Reuters. Egypt har foreslått våpenhvile fra klokken 22.30 (norsk tid).

– For kort tid siden ble ordlyden i den egyptiske våpenhvileavtalen ferdig. Avtalen inneholder en egyptisk forpliktelse om å jobbe for løslatelsen av to fanger, Bassem al-Saadi og Khalil Awadweh, sier det høytstående Islamsk hellig krig-medlemmet Mohammad al-Hindi i en uttalelse.

Søndag har det vært flere kamphandlinger med flere drepte. Det totale dødstallet skal nå være 41, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Anja Riiser i Norsk Folkehjelp sier til NRK at tiden fram mot våpenhvilen kommer til å bli vanskelig. – Israel har intensivert bombinga mot Gaza og PIJ gjør det samme, sier Riiser.