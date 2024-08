Advokat: Snekkestad skal i nytt avhør denne uka

Juliane Snekkestad skal i nytt avhør med politiet denne uka, bekrefter hennes advokat Petter Grødem til NRK.

– Hun har status som fornærmet i en sak som omhandler vold i nære relasjoner, så da har politiet en lang rekke spørsmål til henne. Utover det så vil jeg ikke så inn i hva som har kommet ut av avhørene, sier han.

Grødem legger til at hans klient er innstilt på å stille til avhør så lenge politiet vil snakke med henne.

Marius Borg Høiby ble for noen uker siden siktet for kroppskrenkelse og skadeverk mot en kvinne han har hatt et forhold til.

Senere har også to av hans ekskjærester, Nora Haukland og Juliane Snekkestad, hevdet å ha blitt utsatt for vold når de var sammen med Høiby. Kvinnene har status som fornærmet, men Høiby er ikke siktet for disse forholdene.

Høiby er sønn av kronprinsesse Mette Marit.