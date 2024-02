Administrerende direktør i Unibuss går av

Atle Rønning overtar som administrerende direktør i Unibuss etter Øystein Svendsen, melder Unibuss.

Svendsen (bildet) slutter etter eget ønske, melder selskapet.

Unibuss er blant buss-selskapene som har vært i hardt vær under snøkaoset i Oslo.

Det har blant annet vært store problemer med elbussene som Unibuss leverer til Ruter.

Den nye direktøren innrømmer at det har vært en tøff vinter.

– Men vi må erkjenne at ny teknologi har ført med seg en rekke utfordringer. Nå må alle involverte parter bidra gjennom et godt og tett samarbeid, slik at vi løser utfordringene vi har sett i vinter, sier Rønning.

Styreleder Birte Sjule i Unibuss takker Svendsen for hans innsats gjennom en årrekke.

– Under Øysteins ledelse har Unibuss bidratt til å bedre luftkvaliteten og til å kutte klimagassutslipp i Oslo. Han har også vært en sterk pådriver i arbeidet med å rekruttere flere yrkessjåfører.

Kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud, sier til Avisa Oslo at Svendsen vil fortsette i Unibuss-konsernet – og ikke forlater Unibuss for godt.

– Det burde nok vært med i pressemeldingen. Hva rollen hans blir, er jeg usikker på, sier Asperud.