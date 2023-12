Abortutvalget vil utvide grensen for selvbestemt abort

Et flertall av medlemmene i abortutvalget går inn for å utvide grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18.

I dag kan kvinner selv bestemme om de vil ta abort fram til uke 12 i svangerskapet. Etter dette må de søke en nemnd for å få det godkjent.

Utvalget har jobbet med en helt ny abortlov i halvannet år og legger torsdag fram sin rapport for helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Rapporten skal danne grunnlaget for videre arbeid med endringer i abortloven i Stortinget.

– Vi trenger en ny abortlov. En abortlov for vår tid. En lov som anerkjenner at kvinner har rett til selvstendige valg. Samtidig skal loven sikre retten for det ufødte liv og menneskers likeverd, sier leder for abortutvalget, Kari Sønderland.