Abelprisen til matematikaren Luis Caffarelli

Abelprisen for 2023 går til den argentinsk-amerikanske matematikaren Luis Caffarelli. Det er første gong at Abelprisen blir delt ut til ein matematikar frå Latin-Amerika. Han får prisen for banebrytande arbeid med partielle differensiallikningar, som blant anna kan bidra til å forstå korleis naturen endrar seg over tid. Prisen er på 7,5 millionar kroner, og blir delt ut i Oslo 23. mai. Prisen blir delt ut av Det Norske Videnskaps-Akademi.