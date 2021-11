Aasrud: Fortsatt tillit til Hansen

Arbeiderpartiet har fortsatt tillit til Eva Kristin Hansen som stortingspresident, sier parlamentarisk leder i Ap, Rigmor Aasrud, til NTB.

– Ja, det har vi. Men det er en situasjon der det er viktig at vi får klargjort reglene.

– Det er en krevende sak, legger hun til.

Aasrud sier Hansen har handlet i god tro i pendlerboligsaken.

– Hun har vært i god tro og ment at hun har gjort ting riktig. Så viser det seg, for henne som for mange andre, at det har vært uklart hvordan regelverket har vært å forstå, fortsetter hun.

(NTB)