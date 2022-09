Aasland advarer foran krisemøtet om strøm

Mandag legger regjeringen fram sin plan for å motvirke energikrisen og galopperende strømpriser i Norge. Det er ventet at opposisjonen stiller med over 80 forslag. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) advarer mot å vedta tiltak som øker offentlig pengebruk.