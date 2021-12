«Verdens verste menneske» kortlistet til Oscar

Joachim Trier-filmen «Verdens verste menneske» er på listen over filmer som kan vinne Oscar, melder Variety. Filmen er på listen over internasjonale filmer. Også den danske filmen «Flukt» av regissøren Jonas Poher Rasmussen har nådd den prestisjefulle listen.

«Verdens verste menneske» er dermed et steg nærmere å bli første norske film som får Oscar-statuetten. Filmen har høstet gode internasjonale kritikker. Under filmfestivalen i Cannes fikk hovedrolleinnehaver Renate Reinsve prisen for beste kvinnelige skuespiller.