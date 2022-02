«Verdens verste menneske» får Filmkritikerprisen

Filmkritikerprisen for fjorårets beste film går til Joachim Trier for filmen «Verdens verste menneske». Prisen for beste skodespelar går til Renate Reinsve for rolla i same film. Fagprisen gjekk til Sturla Brandth Grøvlen for fotoarbeidet på filmen «De usyldige», skriv NTB.