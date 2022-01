«Spider-Man» utsett igjen

Noregspremieren til «Spider-Man: No Way Home» er utsett i ytterlegare 14 dagar. Den nye premieredatoen er 28. januar, ifølge den offisielle kinooversikta på nettstaden Filmweb. Også Odeon skriv det same.

Filmen skulle eigentleg ha premiere 14. desember, men på grunn av smitteverntiltaka valte SF Studios og Sony å utsette premieren til 14. januar. Dei sa også at den nye datoen "kom an på marknaden/restriksjonar på det tidspunktet".

Det har ikkje lukkast NRK å få kontakt med SF Studios.