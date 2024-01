«Ibelin» har stukket av med to priser under Sundance Film Festival

Den norske dokumentarfilmen «Ibelin» har så langt stukket av med både publikumsprisen og prisen for beste regissør under årets Sundance filmfestival i USA.

Den Netflix-innkjøpte Ibelin-dokumentaren om den sykdomsrammede gameren Mats Steen, som døde 25 år gammel, har fått strålende anmeldelser etter premieren på Sundance-festivalen.

«Ibelin» er oppkalt etter «World of Warcraft»-avataren til Steen, som døde i 2014 av Duchennes muskeldystrofi (DMD) – en sjelden genetisk lidelse som forårsaker muskelsvinn hos gutter.

Etter sønnens død oppdaget hans foreldre at han hadde hatt et innholdsrikt liv online og fått venner over hele Europa, via spillet «World of Warcraft».

Historien om Steen ble først fortalt av NRK i 2019, og ble NRKs mest leste nettsak.

Den norske dokumentarfilmen «A New Kind of Wilderness», regissert av Silje Evensmo Jacobsen, stakk av med juryprisen.

Sundance filmfestival er en filmfestival i USA med fokus på uavhengig film, altså filmer produsert av andre enn de store studioene. Den er den største av sitt slag i USA.