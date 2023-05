«Gratis» straum i heile landet

Mellom klokka 11 og klokka 17 søndag er straumprisen negativ i heile landet. Det viser straumbørsen Nord Pool sine dagprisar.

– Hovudgrunnen til at det blir minusprisar no, er solproduksjon ute i Europa. Det fører til at ein får massiv import. Samstundes er det full snøsmelting i fjella, og det renn difor mykje vatn i elvane, seier kraftanalytikar Tor Reier Lilleholt til E24.

Straumprisen er lik for alle dei fem straumområda i desse timane. I ettermiddag går prisen opp att. Sørlandet får klokka 22 den høgaste straumprisen, på 80 øre.

Uavhengig av negativ straumpris må ein betale nettleige for straumen ein brukar.