«Godt voksne menn» i TikTok-krangel – politiet oppretter sak

Politiet har opprettet sak etter at to «godt voksne menn» kjørte i bil etter hverandre etter å ha kranglet over innlegg på TikTok.

Det skriver politiet i Møre og Romsdal.

– To godt voksne menn har hengt hverandre ut på det sosiale mediet TikTok. Dette medførte at den ene parten møtte opp på bopel til den andre.

Mannen i boligen kjørte fra stedet, og den andre fulgte etter.

– Det hadde resultert i at de hadde kjørt etter hverandre inn på området til en bensinstasjon i Ørsta. Politiet er på stedet, tar avhør av begge parter.